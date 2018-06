Chefs Mirins

Procurando uma atividade para as crianças em NY neste inverno? Que tal aulas de culinária? A Taste Buds Kitchen oferece pacotes ou aulas avulsas para criançada a partir de 2 aninhos. Todo mundo aprendendo a fazer os famosos cupcakes e outras delícias num ambiente alegre e criativo. E dentro do espírito “a família que cozinha unida, permanence unida” , a Taste Buds também tem aulas especiais para mamães & papais que quiserem participar. No site oficial você encontra a programação completa e mais informações.

Taste Buds Kitchen

109 West 27th St, 10FL

212-242-2248

Imagem: Taste Buds Kitchen