Chef's Table: tasting menus only

photo: www.blancanyc.com

O bacana agora é reservar um jantar em um dos restaurantes de NY que servem tasting menus, alguns com 20 courses ou mais. A idéia não é exatamente inovadora mas a duração dos jantares, clima e cenários mudaram.

No badalado Blanca (http://www.blancanyc.com/) o tasting acontece em um loft no Brooklyn com DJ, biblioteca, lounge e mais parece uma festa na casa de amigos. Porém só para 12 pessoas por noite. Reservas? Só para outubro.

O Brooklyn Fare (http://www.brooklynfare.com/pages/chefs-table) por exemplo, tem uma cozinha/event space chamada Chef’s Table, que serve 18 pessoas e as reservas podem ser feitas somente às segundas-feiras à partir das 10:30am. O jantar, só após 6 semanas de espera!

No Momofuku Ko (http://momofuku.com/new-york/ko/menu/) reservas apenas online e 6 dias antes do jantar e ainda só para 12 convidados, mas a chance de ver David Chang cozinhar vale a pena.

Os menus variam de acordo com a inspiração do chef na noite do jantar e é isso o que atrai os gourmets de plantão em NY!

Experimente!