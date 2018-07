Os nova iorquinos se orgulham da qualidade e variedade de seus restaurantes. Mas apenas jantar no restaurante com chef famoso já não é o suficiente. A moda agora é ver o chef em ação, ali na na sua frente, com a mão na massa. Os conhecidos chef’s counters ou tables atraem gourmets e curiosos oferecendo uma experiência única para quem participa. Tanta exclusividade (média de 12 pessoas por vez) requer reservas com muuiiiita antecedência e a disposição de gastar mais alguns dólares. Aqui uma lista dos nossos favoritos. Confira cada site para informações sobre reservas e preços.

Chef’s Table at Brooklyn Fare – Chef Cesar Ramirez, 3 estrelas no Guia Michelin.

Atera – Chef Matt Lightner, sucesso desde o primeiro dia.

Blanca – Chef Carlo Mirarchi, leia-se Roberta’s, considerada a melhor pizza da cidade.

Momofuku Ko – Chef David Chang, 2 estrelas no Guia Michelin.

Imagens: divulgação

