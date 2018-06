O combo hotel badalado + restaurante idem continua de vento em popa em NYC. No Dream Hotel em Chelsea a novidade é o Cherry, sushi com French twist e sake como a bebida chefe. O Cherry ocupa o lugar do Romera que teve vida curta com sua proposta de neurogastronomia … E na verdade, combina muito mais com o ambiente e o bairro, com seu decor estiloso e horário mais boêmio (aberto até as 4am de qui – sab). O dono é Jonathan Morr que tem o Bondst, um dos restaurantes mais queridos dos nova iorquinos, no seu portfólio.

355 W 16th St

212-929-5800