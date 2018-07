Chez André: pop-up club da NY Fashion Week

Toda Fashion Week em NY as pop-up stores são as melhores novidades da cidade, com grandes empresas lançando produtos em lugares inusitados ou testando o mercado com um novo conceito de loja.

Este ano um pop-up nightclub roubou a cena. A parceria do Standard Hotel (www.standardhotels.com) & André Saraiva, empresário da noite com clubs em várias partes do mundo, e com o chiquérrimo Le Baron em NY. A fórmula é simples: locação moderna, os melhores DJs e gente bonita!

Chez André funciona somente no mês de setembro de quarta à domingo.

Chez André at the Standard, East Village

25 Cooper Square & Bowery

image: http://guestofaguest.com