Depois de um furacão e eleições nada como um final de semana mais calmo em NY. Um bom programa é conferir o Chocolate Show. Cerca de 150 participantes, entre produtores e confeiteiros, trazem suas últimas novidades em bombons, barrinhas, trufas e afins. Pense chocolate com champagne, recheios de bacon e wasabi até cascatas de chocolate quente com direito a muita amostra grátis. As esculturas são uma atração a parte tal a riqueza nos detalhes. Tickets: $35.

De 9 – 11 novembro

The Metropolitan Pavillion

125 West 18th Street

(212) 463-0071