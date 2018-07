Bateu aquela vontade de comer um docinho com café? Le Churro no Upper East Side é a novidade. Na terra dos cupcakes e cookies é bom ter uma outra opção nestes dias mais frios. O menu inclui a tradicional versão recheada com doce de leite mas a gente cai de boca nos mini churros acompanhados de chocolate quente. Vale também o décor da loja, todo moderninho.

Esta lojinha é mais uma dentro da tendência de one dish only, leia-se um ingrediente principal ou um único tipo de produto. Está faltando uma só de brigadeiros em NYC!

1236 Lexington Ave

(entre 83rd & 84th St)

(646) 649-5253

Imagem: NYLocal