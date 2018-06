Cinema ao ar-livre

Não é a toa que os nova iorquinos recebem o verão com tanta alegria. Depois de praticamente 5 meses enclausurados é a hora de usufruir a cidade ao ar-livre e a programação é intensa. Um dos nossos eventos preferidos é o festival de cinema no Bryant Park que acontece todas as segundas de junho a agosto. Prepare sua cestinha de picnic, convide os amigos e assista a clássicos como The African Queen com Humphrey Bogart e Katherine Hepburn. Para quem não conhece, o Bryant Park está localizado atrás da Biblioteca Pública, na 6th Ave com 40th St. O gramado abre às 5pm e o filme começa normalmente às 8pm. Mais informações e a lista de filmes deste ano no site oficial.