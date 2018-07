CITY MODERN: NY House Tours

Pra quem gosta de Home Design este é um evento imperdível!

Visite casas incríveis em Manhattan e no Brooklyn e confira o que há de mais moderno em Arquitetura & Decoração.

O programa tem ainda “Meet the Architects” na sexta-feira, 5 de outubro, na Arhaus Showroom no Meatpacking District.

U$25 Meet the Architects Cocktail Reception, U$120 Single-Day Ticket, U$240 Weekend Pass (*Weekend Pass includes invitation to Meet the Architects—a $25 value)

City Modern Manhattan Home Tour – Sábado, 06 de outubro, e City Modern Brooklyn Home Tour – Domingo, 07 de outubro.

Images/Info: dht.dwell.com

Para mais dicas de Home Design em NY em português: www.nylocalguides.com/home-design