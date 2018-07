Compras no Thanksgiving!

Thanksgiving (Dia de Ação de Graças) acontece exatamente na próxima quinta feira e além do tradicional jantar com turkey, é sinônimo de compras. Black Friday, como é chamada a sexta pós Thanksgiving, marca o início das compras de Natal. As grandes cadeias abrem mais cedo e oferecem descontos que geram filas e empurrões. Uma loucura mesmo! Este ano, porém, algumas lojas* abrirão suas portas já na própria quinta feira de Thanksgiving.

Mas se confusão e cotoveladas não fazem o seu gênero, Cyber Monday é a solução. A versão online de Black Friday, com a conveniência das compras serem feitas do conforto do seu lar, acontece, como o nome diz, na segunda feira e tem se mostrado bem popular. Analistas acreditam que os descontos de Black Friday são mais um mito do que realidade com os varejistas manipulando seus preços para atrair os consumidores. Verdade ou não, a tradição existe e o povo madruga atrás das promoções.

*Lord & Taylor: 10am- 7pm

Target: 9pm

Macy’s : 8pm

Imagem: Washington Independent