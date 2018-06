Cozinha Global

O Museum of Natural History apresenta uma exposição que é uma verdadeira aventura gastronômica através dos tempos. Organizada em blocos como plantio, colheita, transporte, comércio, preparo e paladar, o visitante tem uma ideia de como um determinado alimento chegou a sua mesa. Rica em elementos visuais, como fotos e reproduções de salas de jantar, conta ainda com uma cozinha montada para aulas de culinária e workshops. A exposição também pensa no futuro e toca em pontos importantes como os desafios de uma população mundial que não para de crescer.

“Our Global Kitchen: Food, Nature, Culture”

até 11/6/2013

American Museum of Natural History

Central Park West @ 79th Street

212-769-5100