Criando espaço

As pessoas costumam dizer que NYC tem tudo, menos espaço. Para quem mora em Manhattan principalmente, criatividade e organização ajudam bastante na hora de arrumar o apartamento. O Museum of the City of New York incluiu no seu calendário uma exposição falando deste tema e com exemplos de projetos de arquitetos com soluções incríveis levando em conta também as mudanças demográficas de NY onde o número de solteiros tem aumentado bastante.

Esta é uma boa oportunidade para quem nunca visitou este museu e conhecer mais sobre NYC.

A lojinha tem ótimas opções de presentes e souvenirs.

Making Room : New Models for Housing New Yorkers

23 janeiro – 15 setembro

1220 5th Avenue

(212) 534-1672