Cruzeiro diferente

Uma das imagens mais conhecidas e fotografadas de NY é o skyline de Manhattan. Mas uma vez na cidade, andando nas ruas entre os inúmeros prédios, perdemos a oportunidade de conhecer com mais detalhes vários marcos arquitetônicos. Not anymore … « Around Manhattan « é um mix de cruzeiro e tour ao redor da ilha a bordo de um iate estilo anos 20. Com patrocínio do American Institute of Architecture, o passeio de cerca de 3 hrs, passa pelos rios Hudson, East e Harlem e todas as 18 (!) pontes de Manhattan. Além dos pontos turísticos como a Estátua da Liberdade e a High Line, aprenda sobre outros prédios, pontes e áreas menos « badaladas ».

O ticket dá direito a 1 drink e o tour parte do Chelsea Piers.

Mais informações e detalhes no site oficial.