A lojinha gourmet/café Haven’s Kitchen é um dos lugares mais charmosos de NY. Localizada numa antiga « carriage house » você entra e já fica encantado com o ambiente. Além do café e da lojinha, a Haven’s Kitchen serve como espaço para eventos e oferece aulas de culinária para todos os níveis. Tudo dentro da filosofia de farm-to-table utilizando produtos frescos e locais. Entre no site para a lista de aulas nas próximas semanas. Uma boa ideia para quem está visitando NY e quer sair um pouco da loucura das compras ! E no verão tem cooking camp para a criançada.

109 W 17th St

(212) 929-7900

Imagem: Canvas