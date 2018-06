Curiosas & Exóticas

Para quem procura objetos de decoração únicos e não se incomoda em pagar um pouco mais vale uma visita a loja Creel & Gow no Upper East Side. Parece mais um museu de história natural com bichos empalhados, objetos em osso, borboletas e insetos além de tapetes e antiguidades garimpados pelo mundo inteiro pelos donos Christopher Gow & Jamie Creel. A loja está localizada em uma townhouse com vários ambientes e com visual merchandising impecável. Se você faz o estilo colecionador e aprecia estas peças mais exóticas nós recomendamos outra loja também, a Evolution no Soho. Bem menos sofisticada mas dentro do mesmo estilo.

Creel & Gow

131 East 70th Street (entre Lexington & Park Aves)

(212) 327-4281

Evolution

120 Spring St. (entre Greene & Mercer Sts.)

(212) 343-1114