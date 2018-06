Valentine’s Day (Dia dos Namorados) nos EUA acontece no próximo dia 14. Para quem está em NY com seu love e quer aproveitar a ocasião, aqui vão algumas dicas de Spas e restaurantes com pacotes especiais.

The Cornelia Spa @ Surrey Hotel

O pacote Elixir of Love (o nome tem tudo a ver!) dá direito a massagem para o casal, banho para os pés, caviar e Prosecco no final.

20 E 76th St @ Madison Avenue 646-358-3600

AIRE Ancient Baths

Que tal um banho de vinho no dia mais romântico do ano? Para completar massagem e uso do circuito dos banhos.

88 Franklin St @ Church Street 212-274-3777

Blue Ribbon Bakery Kitchen

Valentines Day Dinner. $75 Pre-Fixe Menu inclui ostras e carne para 2. + $50 Duc du Romet Champagne

Daniel

Para fazer um bonito! Four Course Tasting Menu $325 por pessoa + Optional Wine Pairing $175

Il Buco

Um dos melhores italianos da cidade. 5-course dinner + taça de champagne por $140 por pessoa. Não inclui taxas e gorjetas.