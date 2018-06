[galeria id=7435]

Dois restaurantes simpáticos para aproveitar a cidade relativamente vazia e o final do verão: Montmartre e Sweetgreen.

Montmartre, como faz lembrar o nome, é um bistro francês cuja maior atração é o pátio perfeito para um almoço ou Brunch demorado com os amigos. Fica em Chelsea.

158 8th Ave (entre 17th & 18th Street)

(646) 596-8838

Sweetgreen funciona como um salad bar e usa ingredientes locais e da estação. Tudo muito fresco e delicioso. Monte sua própria salada ou experimente a sugestão do dia. Localizado ao lado do NoMad Hotel, na área mais “in” do momento.

1164 Broadway (com 28th Street)

(646) 449-8855

Imagens: NYLocal