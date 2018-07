A super stylist, designer e star de seu próprio programa de TV, Rachel Zoe, acaba de adicionar mais uma função no seu CV: proprietária de salão de cabeleireiro. Rachel, que tem as maiores celebridades de Hollywood como clientes, entrou na onda dos dry bars (salões com serviço de escova apenas) e abriu o seu: DreamDry. Escolha o look de uma lista de opções (super liso, cachos etc.) e voilà ! Rápido e eficiente. A novidade aqui é que cada cliente é fotografada e seus dados armazenados para futura referência. Além disso, o DreamDry oferece um programa de fidelidade que dá direito a produtos e serviços grátis. E para as nova iorquinas sempre ocupadas, o DreamDry abre às 6 :30am e fecha às 10 :30pm dependendo do dia da semana. Do salão para balada, non stop!

35 W 21st Street

(212) 886-5194