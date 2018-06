O Brooklyn é conhecido como o bairro mais « artsy » de NYC e neste final de semana é hora de celebrar tanta criatividade com o DUMBO Arts Festival. O festival que tem a Brooklyn Bridge como cenário promete uma série de atividades ao ar-livre, visitas a estúdios, workshops, projeções digitais nos prédios na área e performances. Para a criançada a atração maior é o Dada Playground uma instalação totalmente interativa do jeito que eles gostam. Detalhe : entrada franca ! Se quiser fazer o passeio mais interessante ainda e estiver em Manhattan, atravesse a Brooklyn Bridge a pé. O festival vai de 27-29 e horário e mais informações você encontra no site oficial.