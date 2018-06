É hora de tomar chocolate quente!

A virada do tempo em NY traz um bom hábito nova iorquino: hot chocolate. E para quem está visitando a cidade nada como aquela paradinha no meio da tarde para relaxar e recarregar as energias. Você encontra chocolate quente no menu de praticamente qualquer café ou restaurante, mas em alguns lugares o sabor é especial. Nossos preferidos:

City Bakery – Os marshmallows gigantes boiando no chocolate são the best.

3 West 18th Str. ( entre 5th & 6th Avenues )

212-366-1414

La Maison du Chocolat – É a versão Hermés dos chocolates, super chic! O café fica no fundo da loja.

1018 Madison Avenue ( entre 78th & 79th Streets )

212-744-7117

Max Brenner – Cadeia israelense e ideal para aquele passeio com toda família (evite os finais de semana pois fica lotado). O menu é extenso e chocolate é o ingrediente principal na maioria dos pratos, seja doce ou salgado (!). Tudo é over em tamanho e as sobremesas devem ter mais de 3000 calorias!

841 Broadway ( entre 13th & 14th Streets )

212-388-0030

Serendipity 3 – Um clássico em NY. A fila de espera é sempre grande mas não desanime, é pecado não conhecer. A vedete aqui é o famoso Frozen Hot Chocolate .

225 East 60th Street ( entre 2nd & 3rd Avenues )

212-838-3531

Vosges – Uma verdadeira boutique de chocolate com embalagem e décor de primeira. Saboreie seu chocolate sentado na mesa comunitária com vista para rua.

1100 Madison Ave ( com 83rd Str )

212-717-2929

And last, but not least :

Jacques Torres – Parece uma mousse de tão cremoso … Tem outras lojas espalhadas pela cidade mas a do Brooklyn é perfeita para uma visita pós travessia da Brooklyn Bridge.

66 Water Street (perto da Brooklyn Bridge)

Dumbo, Brooklyn

718-875-9772

Imagens NYLocal, City Bakery, Jacques Torres

Para mais dicas de cafes e restaurantes em NY : http://www.nylocalguides.com/category/restaurants/