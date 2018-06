Mais uma alternativa de transporte green em NYC, o East River Ferry.

O sistema é o mesmo do Water Táxi, porém as paradas são bem mais interessantes já que incluem Dumbo, Greenpoint e Williamsburg no Brooklyn, bairros com a maior concentração de modernos da cidade.

O ferry ainda oferece shuttle bus, nas paradas em Manhattan, para quem precisa ir para o West Side da cidade. Veja mapa interativo com rotas, horários e informações:

www.nywaterway.com

Tickets custam U$4 por viagem ou U$12 por dia.