Esquiando em NY

Que tal deixar as compras de lado e conhecer uma estação de esqui em NY? Windham é uma pequena estação com toda infraestrutura e perto da cidade. São cerca de 2:30hr de carro, ideal para quem só quer passar o dia. Além do ski, você tem outras opções divertidas como o tobogã na neve e um pequeno centro com restaurantes e bares. Se quiser esticar o programa a cidade oferece pousadas e hotéis.

Mais informações no site oficial incluindo serviços de ônibus para quem não quer dirigir.