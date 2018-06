Etsy Pop Up

Quem ama o Etsy, o mercado virtual de produtos artesanais, vai pular de alegria quando souber que sua primeira pop up store foi inaugurada no Soho. É hora de comprar presentes únicos e criativos para amigos, família e você mesmo, of course. O evento vai além das compras com performances, aulas de bijouterias e até como criar seu próprio Blog. Tudo sob o mesmo teto e com dicas de seus melhores curadores como Martha Stewart e a blogueira Tavi Gevinson. Mas como tudo que é bom dura pouco … a farra acaba no dia 8/12. Corra!

131 Greene St. (entre Houston & Prince St.)