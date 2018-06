Exposições de Moda

[galeria id=5655]

NYC é “O” lugar para quem gosta e/ou trabalha com moda. Este ano o calendário de exposições promete:

The Museum at FIT

Shoe Obsession Exhibition

O tema da exposição já é garantia para sucesso. Mais de 150 modelos de deixar qualquer Carrie de Sex and The City enlouquecida!

Special Exhibitions Gallery

8 fevereiro – 13 abril

Metropolitan Museum of Art

Não só uma mas duas exposições este ano !

Impressionism, Fashion, and Modernity

O papel da moda no trabalho dos impressionistas quando Paris virou a capital do estilo no mundo.

26 fevereiro – 27 maio

Punk Fashion

Com Anna Wintour da Vogue Americana no comando as exposições do Met são um must para qualquer fashionista. Este ano o tema é o movimento punk.

9 maio – 11 agosto

The Museum of the City of New York

Stephen Burrows : when fashion danced

Uma homenagem ao designer que reinou nas pistas de dança com seus modelos cheios de cor e sexy durante os anos 70 e hoje em dia veste Michelle Obama.

a partir de 22 março