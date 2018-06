Exposições fashion!

Duas exposições bem bacanas para quem gosta de moda, cinema e afins. No Museum at FIT (Fashion Institute of Technology) o tema é Moda & Tecnologia e mostra como os avanços tecnológicos influenciaram e/ou mudaram os rumos da indústria têxtil e da moda. Hoje em dia designers utilizam tecidos com acabamentos, tingimentos e texturas incríveis. Isto agora, porque também aprendemos sobre outras invenções mais antigas que foram fundamentais no desenvolvimento desta área. Pense na máquina de costura, fibras sintéticas e não esqueça do zíper que facilitou a vida de todo mundo!

Já no Lincoln Center a atração é o guarda roupa da atriz de cinema e ícone fashion Katharine Hepburn. Figurinos de seu próprio acervo e usados em filmes, teatro, apresentações públicas e até ensaios abrangendo toda sua carreira. Katherine trabalhou com os maiores e melhores figurinistas de Hollywood como Valentina e Cecil Beaton. A exposição é completa com fotos, posters, scripts, anotações e correspondência da estrela.

E o melhor do programa: entrada FRANCA em ambas!

Fashion and Technology

Museum at the Fashion Institute of Technology

Fashion & Textile History Gallery

Seventh Avenue @ 27 Street

Até 8 maio, 2013

Katharine Hepburn: Dressed for Stage and Screen

New York Public Library for the Performing Arts

B. Cullman Center

40 Lincoln Center Plaza

Até 12 janeiro, 2013

Imagens: FIT, NY Public Library for the Performing Arts