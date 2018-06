Fashion news

Filha de peixe, peixinho é já diz o ditado. Chloe Jade Green, filha de Sir Philip Green, leia-se Topshop, segue o caminho da moda e lança no próximo dia 30 maio sua coleção de bijoux, lenços e sapatos na (adivinha ?) Topshop de NY. As bijoux tem tudo a ver com a exposição do Met!

Punk: Chaos to Couture no Met, uma das exposições mais esperadas da estação, abre para o público no dia 9/5. Peças de designers como Vivienne Westwood, com direito a uma réplica do banheiro do club nova iorquino CBGB, mostram a influência e impacto do movimento punk na moda segundo os curadores do Costume Institute do museu.