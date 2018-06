Feiras de Arte & Design em NY

[galeria id=6573]

Só para lembrar que esta semana em NY it’s all about Art!

Frieze New York 2013 – A segunda edição da feira chega em Randall’s Island no dia 10. Galerias do mundo inteiro reunidas num espaço super bacana com vista para o skyline de NY. Programa dos bons! Tickets e informações no site oficial.

Collective.1 – Uma nova feira no Pier 57 com uma seleção de design contemporâneo de galerias do mundo inteiro. Tickets e informações no site oficial.

E aproveitando este clima a Hole Gallery na Bowery vai abrigar a pop-up store da Maison de Mode onde você encontra produtos que foram criados e produzidos dentro dos princípios do comércio justo (fair trade) & sustentabilidade, sem sacrificar o design e o apelo fashion. Marcas como LemLem e Stella McCartney estão entre as escolhidas.

Imagens: Frieze, Collective.1, Maison de Mode