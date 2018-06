Final de ano com crianças em NY

NY no final de ano é uma festa para criançada. Além do visual da cidade toda enfeitada, mil espetáculos, feirinhas e outras atrações garantem diversão non stop! Anote aí :

1- Patinação no gelo – Um must! O mais tradicional, com cenário de cartão postal, é o Wollman Rink em pleno Central Park. Outras ótimas opções: Rockefeller Center (embaixo da mega árvore de Natal), Bryant Park (entrada é gratis; só paga o aluguel dos patins) e para os mais moderninhos a pedida é o rink do Standard Hotel no Meatpacking District.

2- Shows, ballets e concertos – Christmas Spectacular, com as famosas Rockettes e Papai Noel voando de trenó no Radio City Music Hall, The Nutcracker (O Quebra-Nozes) no Lincoln Center e Angelina Ballerina The Very Merry Holiday são os mais conhecidos. Para a galera mais miúda, que não aguenta muito tempo dentro de um teatro, vale dar uma checada na versão do Quebra-Nozes do NY Theater Ballet, e o espetáculo New York Christmas Caroll de apenas 15 minutos. A criançada também vai aproveitar o show the marionetes no Swedish Cottage dentro do Central Park.

3- Exposições – As máscaras e fantasias do musical The Lion King comemorando os 15 anos do show e o New York Botanical Garden Holiday Train Show com trilhos e trenzinhos numa montagem incrível dentro da estufa do Botanical Garden agradam a família inteira.

4- As vitrines de Natal – Comece pela Macy’s seguindo pela 5th Avenue. Paradas obrigatórias: Lord & Taylor, Saks Fifth Avenue, Henry Bendel, Tiffanys, Bergdorf Goodman e acabe na Barneys na Madison & 61st St. Vale o desvio até a Bloomingdale’s na 59th & 3rd Ave.

5- As compras – Aproveite as várias feirinhas que vendem produtos artesanais, velas e comidinhas. As mais famosas ficam na Union Square, Columbus Circle, Columbus Avenue (atrás do Museu de História Natural) e Bryant Park.

6- Foto com Papai Noel – Na Macys; na Bloomingdales; Papai Noel em seu Winter Garden no World Financial Center; foto com Papai Noel na incrível loja de móveis e decoração ABC&Carpet

7- E last but not least: hot chocolate e guloseimas !!! Serendipity, Max Brenner, Alice’s Tea Cup e City Bakery.

Have fun!!!