Final de Ano na Big Apple – Part I

Ainda estamos em novembro mas já está na hora de se preparar para as comemorações de final de ano na Big Apple. A cidade se enfeita , ruas e parques todos iluminados, vitrines fantásticas e muitos espetáculos e eventos para celebrar com estilo. Nosso guia NYHoliday oferece as melhores dicas para você aproveitar esta época seja experimentando um restaurante novo, se encantando com o Nutcracker ou comprando os mais lindos enfeites para decorar sua ceia de Natal.



VITRINES DE NATAL



Barneys– O tema de Natal este ano é A New York Holiday numa parceria com o super Jay-Z que criou uma linha de produtos cuja renda irá toda para uma instituição de caridade.

A inauguração das vitrines poderá ser vista via Instagram, BarneysNYofficial no dia 20 @ 10am.

660 Madison Avenue & 61st St

(212) 826-8900

Bergdorf Goodman – Com displays elaboradíssimos a loja exibe as vitrines de Natal mais luxuosas da cidade.

754 Fifth Avenue & 58th St

1 (800) 558-1855

Bloomingdales – A inauguração das vitrines de Natal é sempre uma festa com shows e celebridades. Até um tapete vermelho é colocado na calçada da loja, tudo parte da decoração.

1000 Third Avenue & 59th St

(212) 705-2000



Lord & Taylor – Com temas clássicos e bem natalinos o tema este ano é Vintage New York.

424 Fifth Avenue & 38th St

(212) 391-3344

Macy’s – As vitrines de Natal mais visitadas da cidade pelas instalações maravilhosas com bonecos motorizados e música. Fotos com Papai Noel para criançada.Chegue cedo porque tem fila.

34th Street & 6th Ave

(212) 695-4400



Saks Fifth Avenue – As luzes e displays de Natal são espetaculares nas vitrines da loja. Diversão garantida para toda a família.

611 Fifth Avenue & 50th St

(212) 753-4000



Time Warner Building – A iluminação com efeitos especiais e estrelas de 5 metros no teto do atrium são um espetáculo de luzes e cores. Imperdível!

10 Columbus Circle

(Broadway & 60th St)

(212) 823-6300

SHOWS E EVENTOS



Rockefeller Center – A árvore de Natal oficial da Big Apple é enorme, tem estrela de cristal Swarovski e cerimônia de inauguração com shows e celebridades. Uma grande atração turística e presente para a cidade nas festas de fim de ano.

Cerimônia de Inauguração – 4 de dezembro das 7-9 pm

5th Avenue

(entre 47th & 50th St)

(212) 632-3975

Big Apple Circus – Circo tradicional com palhaços, malabaristas, cachorros e cavalos adestrados em plena Manhattan. Até 12 janeiro.

Lincoln Center Plaza

Damrosch Park

(800) 922-3772

Corrida da meia-noite no Central Park – Comece o ano em boa forma! Corrida de 4 milhas com direito a champagne e fogos de artifício no final. Informações e inscrição :

www.nyrrc.org

Missa na St. Patrick’s Cathedral – Missa de Natal e Ano Novo na catedral mais famosa de NYC.

460 Madison Avenue & 51st. Street

(212) 753-2261

Radio City Music Hall Christmas Spectacular – Espetáculo com as famosas “Rockettes” com suas longas pernas e coreografia precisa. Participação especial do próprio Papai Noel. Ideal para todas as idades.

1260 Avenue of the Americas & 50th St.

(800) 745-3000

The Holiday Train Show @ NY Botanical Garden – Mais de 140 miniaturas dos prédios mais famosos de New York e réplicas de trenzinhos antigos que passeiam pela cidade. Uma tradição para crianças e adultos da Big Apple. Visite!

2900 Southern Boulevard – Bronx

(718) 817-8700



The Nutcracker NYC Ballet – O tradicional Nutcracker, considerado pelo jornal NY Times como “único, original e impossível de imitar”, é um dos programas imperdíveis da época do Natal para adultos e crianças.

Columbus Avenue & 63rd St

(212) 870-5570

www.nycballet.com

PATINAÇÃO NO GELO



Bryant Park – Cercado por uma feirinha de Natal, ideal para quem quiser unir compras, restaurante e entretenimento. Faça sua reserva online para evitar filas. Sextas e sábados aberto até a meia-noite.

6th Avenue

(entre 40th & 42th St)

Rockefeller Center – Essa pequena e charmosa pista de patinação já foi cenário de muitos filmes. Também no local está a mais famosa árvore de Natal de NYC.

5th Avenue

(entre 49th e 50th St)

Wollman Rink – Tradicional patinação no gelo do Central Park. Sextas e sábados aberto até as 11pm. Linda vista de alguns dos prédios mais bonitos de Manhattan. Aulas de patinação e hockey.

Central Park

Entrada pela 59th & 6th Ave

(212) 439- 6900

McCarren Rink – O mais novo rink de patinação de NY fica no Brooklyn.

McCarren Park

776 Lorimer Street, atrás do Play Center. Lorimer Street entre Driggs & Bayard Streets