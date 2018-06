Final de Ano na Big Apple – Part II (compras e enfeites)

[galeria id=8480]

ENFEITES & DECORAÇÃO

ABC Carpet – Para quem gosta de enfeites com look mais vintage ou parecendo que vieram direto de um bazar no Marrocos.

888 Broadway & 19th St

(212) 473-3000

Barneys – Enfeites e objetos mais sofisticados para decoração. Preços mais caros pois levam assinatura de designers famosos.

660 Madison Avenue & 61st Street

(212) 826-8900

Crate & Barrel – Enfeites e objetos para as festas de final de ano com design bacana e coordenados para decorar a casa inteira. Cores fortes e alegres saindo do tradicional verde & vermelho.

611 Broadway & Houston

(212) 780-0004

Jack’s 99 Cents Store – Não gaste quase nada na sua decoração de Natal. Tudo a preço da banana mas sem muito estilo ou qualidade.

16 E 40th St # A

(entre Madison & 5th Aves)

(212) 696-5767

Kate’s Paperie – Papéis de embrulho para presentes de primeira. Variedade enorme de desenhos e materiais. Fitas,caixas e cartões coordenados.

435 Broome Street

(entre Broadway & Crosby Street)

(212) 941-9816

MacKenzie Childs – Para quem procura enfeites mais tradicionais e pintados à mão. Tradicional marca de cerâmicas de NY.

14 West 57th Street

(entre 5th & 6th Aves)

Michael’s – Aqui você encontra material para criar seus próprios enfeites. Ideal para a turma criativa e prendada!

808 Columbus Ave & 100th St.

(212) 865-0813

MoMA store – Objetos, presentes e enfeites únicos com foco no design ultra moderno.

81 Spring Street & Crosby St

(646) 613-1367

Pottery Barn – Ótimas opções de objetos e enfeites coordenados e básicos como toalhas de mesa, velas, castiçais e vasos .

117 E 59th Street

(entre Park & Lexington Ave)

(917) 369-0050

Target – Enfeites e objetos de decoração com preços ótimos sem sacrificar o design.

517 E 117th Street & FDR

(212) 835-0860

The Container Store – Caixas, sacolas, papel de embrulho & fitas em profusão. Pequenos presentes como chaveiros, canetas etc para dar de lembrancinha também.

629 6th Avenue

(entre 18th & 19th St)

(212) 366-4200

West Elm – Enfeites moderninhos em materiais como madeira, acrílico e plástico.

112 W 18th Street

(entre 6th & 7th Aves)

(212) 929-4464

HOLIDAY MARKETS

The Holiday Market @ Columbus Circle – Bem no coração do West Side, barraquinhas com enfeites, pequenos presentes e comidas típicas.

Columbus Circle @ Central Park West

The Holiday Shops @ Bryant Park – Feira com muita variedade de barraquinhas com presentes, enfeites, comidinhas num dos parques mais charmosos da cidade.

6th Avenue

(entre 40th & 42th St)

Union Square Holiday Market – Bom para comprar presente para os amigos gourmets ou green! Azeites, sachês, cookies etc. Tudo artesanal e de produtores locais.

Union Sq & W 14th St