Final de Ano na Big Apple – Part III (Ceia de Natal – Reveillon)

RESTAURANTES COM MENU DE NATAL

(reserva is a must – usem o site Opentable)

Ai Fiori – 400 5th Avenue

The Garden at the Four Seasons – 57 E. 57th St.

Pulinos- 282 Bowery –

Tocqueville – 1 East 15th Street

REVEILLON

A grande festa de NY acontece em plena Times Square quando mais de 1 milhão comemoram a entrada do ano com a contagem regressiva via descida da famosa esfera coberta de luzes. Para quem não quer enfrentar a multidão e o frio, clubs, bares e lounges oferecem festas pagas, a maioria com direito a brinde à meia-noite. Entrem nos respectivos sites para mais informações e tickets. Algumas opções:

1 OAK – 453 West 17th Street

Dream Downtown – 355 West 16th Street

Affairs Afloat – Passeio de barco ao longo do Hudson. Pier 40

Asellina at The Gansevoort Park Hotel – 420 Park Avenue South, New York NY 10016

Capitale – 130 Bowery

Cipriani 42nd St. – 110 E 42nd Street

Empire Hotel (Rooftop) – 44 West 63rd Street

Guastavino’s – 409 East 59th Street

Mister H @ The Mondrian Hotel – 150 Lafayette Street

TAO – 42 E 58th Street

E por fim, uma parada para um hot chocolate tem que entrar no roteiro …

HOT CHOCOLATE

City Bakery – Um lugar verdadeiramente “New Yorker” famoso por sua atmosfera casual e charmosa. Os marshmallows gigantes no chocolate quente sao must nos dias de frio.

3 West 18th St

(entre 5th e 6th Ave)

(212) 366-1414

Jacques Torres – Para os fãs do chocolate quente, este é considerado por muitos o melhor dos melhores. Super cremoso. Vale a pena experimentar.

285 Amsterdam Ave

(entre 73th e 74th St)

La Maison du Chocolate – Mais de 30 anos na arte de fazer chocolates com combinações exóticas, sofisticadas e não menos deliciosas. Além de bomboms, tortas, bolos e macarons.

1018 Madison Avenue & 78th St

(212) 744-7117

Max Brenner – Para os amantes do chocolate, essa parada é obrigatória. Sobremesas, sorvetes e chocolates de todos os tipos tamanhos e gostos. Também servem sanduíches e saladas.

841 Broadway

(entre 13th e 14th St)

(212) 388-0030