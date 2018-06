Tem parque novo em NY! O Four Freedoms Park em homenagem ao ex-presidente Franklin D Roosevelt foi finalmente inaugurado no final de 2012. O projeto concebido há 40 anos atrás (!!!) pelo arquiteto americano Louis Kahn é uma referência ao famoso discurso de FDR em 1941 que fala em : freedom of speech and expression; freedom of worship; freedom from want; freedom from fear.

A localização é fantástica, na ponta da Roosevelt Island e com vista para o skyline de Manhattan, East River e Queens. A melhor maneira de se chegar lá é usando o bondinho (tram), um passeio por si só, até Roosevelt Island e depois pegar o Red Bus que circula pela ilha. O parque só abre de quinta a domingo. Mais informações no site oficial.