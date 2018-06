Soul Food no Harlem

Dois restaurantes vizinhos são visita obrigatória no Harlem. Ambos oferecem clássicos americanos, conhecido como comfort food, aquela comida caseira que todo mundo ama.

O Sylvia’s foi fundado em 1962 por Sylvia Woods e se tornou uma instituição no bairro atraindo celebridades, artistas e a classe política como Bill Clinton e Nelson Mandela. Aos domingos tem Gospell Brunch com muita música acompanhando o menu de fried chicken, ovos com bacon e o famoso mac and cheese. Deixe a dieta para outro dia …

No quarteirão ao lado o badalado chef Marcus Samuelsson trouxe sua versão de soul food com toques da cozinha etíope (sua terra natal) e sueca (onde cresceu) combinados com um décor de brasserie e cozinha aberta. É comum ver o chef passeando pelas mesas ou mesmo com a mão na massa preparando uma de suas especialidades.

Conseguir mesa nos dois restaurantes é tarefa difícil. Faça sua reserva no Red Rooster através do site Opentable. O Sylvia’s aceita reservas através de seu site.

Sylvia’s

328 Lenox Avenue

(212) 996-2669

Red Rooster

310 Lenox Avenue

(212) 792-9001

Imagens: NYLocal, Sylvia’s