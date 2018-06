Giovanni Rana Restaurant

É impossível entrar no Giovanni Rana e não provar uma das suas deliciosas massas. A companhia de 50 anos especializada em massas recheadas (quase que transparentes de tão finas!), localizada perto de Verona na Itália, abriu seu primeiro restaurante em NY. O lugar não poderia ser mais charmoso, em pleno Chelsea Market e com entrada própria pela 9th Ave.

O ambiente é aconchegante com móveis de madeira, uma série de objetos vintage utilizados na preparação das massas espalhados por entre as mesas além de uma pequena lojinha com azeites e outros produtos italianos. A cozinha é aberta seguindo a tendência atual e um balcão simpático funciona para take out. A massa pode ser preparada na hora ou levada para casa acompanhada de sugestões de receitas impressas em pequenos cartões disponíveis. Delícia!

Giovanni Rana Pastificio and Cucina

75 Ninth Avenue (16th Street)

(212) 370-0975

Imagens: NYLocal