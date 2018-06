Grand Central Terminal 100 anos

Happy Birthday Grand Central ! A mais bonita e famosa estação de trem em NY completa 100 anos e durante os próximos meses muita comemoração na agenda. O New York Transit Museum dá início a festa nesta sexta com a exposição “Grand by Design: A Centennial Celebration of Grand Central Terminal”. Venha conhecer os desenhos originais do concurso para o projeto em 1903, uma réplica da estação feita em Lego além de participar de tours educativos. Independente de qualquer evento uma visita a Grand Central é um must! Mais informações e o calendário completo dos eventos no site oficial.