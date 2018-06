[galeria id=8177]

O furacão Sandy cancelou o Halloween dos nova iorquinos no ano passado . Este ano a festa está de volta e uma das boas pedidas é acompanhar a tradicional Village Halloween Parade com seus mais de 50.000 participantes e suas incríveis e divertidas fantasias. Entre no site oficial para mais informações e itinerário.

E para quem deixou para última hora, a cadeia Ricky’s é uma das melhores lojas, com uma variedade enorme de fantasias e acessórios. Outras ótimas opções também :

Halloween Adventure- 104 4th Avenue (212) 673-4546 (alugam fantasias)

Abracadabra – 19 W. 21st Street (212) 627-5194

Imagem:ibitimes