Ice Rink em Battery Park City

Mais um rink de patinação no gelo em Manhattan. Na ponta da ilha, em Battery Park City. The Liberty View Ice Rink com certeza trouxe diversão para esta parte da cidade que foi atingida pelo furacão Sandy em novembro. O rink tem aproximadamente o mesmo tamanho do Rockefeller Center e vista de cartão postal para Estátua da Liberdade. Para quem nunca patinou, o rink oferece aulas para todas as idades. Mais informações e horário de funcionamento no site oficial.

Depois da patinação uma parada no PJ Clarke’s ou Shake Shack para um hamburger básico repõe as energias e esquenta os ossos!