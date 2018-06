Impressora 3D

Uma pop up store em Manhattan virou sucesso entre a turma que gosta de design & afins. Quem já viu (ou ouviu falar) das impressoras em 3D? Pois é, você cria, desenha e imprime sua ideia em 3D com esta geração nova de impressoras. Sua imaginação é o limite! Na 3DEA além de poder adquirir uma impressora (cerca de U$1300) você pode ter aulas, comprar objetos criados por artistas e participar de workshops e apresentações com designers conhecidos. O ambiente é totalmente interativo e conta com um staff atencioso e prestativo. A pop up fica localizada no Eventi Hotel e funciona até o dia 29/12.

3DEA – Eventi Hotel, 835 6th Ave. @ 29th St.