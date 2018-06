Jean Paul Gaultier no Brooklyn Museum

[galeria id=8135]

A exposição de Alexander McQueen, Savage Beauty, no Metropolitan Museum of Art em 2011, mostrou que Moda também cabe dentro de um museu atraindo cerca de 650.000 visitantes nos meses que ficou em cartaz. Para o público que ficou com saudades, o Brooklyn Museum apresenta uma restrospectiva de outro designer igualmente talentoso e ousado: Jean Paul Gaultier. Conhecido como o l’enfant terrible, JPG fez questão que a apresentação de seu trabalho no museu fosse tão memorável quanto os modelos apresentados. Manequins ganham vida cantando, falando e sorrindo. Além de um próprio JPG falando em francês e inglês ! A exposição está dividida em 7 grupos com o melhor de cada coleção desde o início de sua carreira. Claro, os corsets usados por Madonna no seu Blond Ambition Tour em 1990 estão representados. Mas é um pequeno ursinho de pelúcia que chama mais atenção. Trata-se de Nana vestindo o primeiro « cone bra » criado por JPG ainda menino nos anos 60. Sketches, fotos e vídeos completam a exibição e a lojinha traz uma série de objetos e itens super charmosos como as camisetas listradas de marinheiro, a marca registrada do designer. Chegar no Brooklyn Museu é muito fácil usando as linhas 2 & 3 do metro. Informações no site oficial.

Imagens: NYLocal, Racked