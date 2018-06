Lanchonete anos 50

Lembram daquelas lanchonetes anos 50 que aparecem nos filmes americanos ? Escondida no 3o. andar, acima do restaurante Maloney & Porcelli, você agora volta no tempo com a Skylight Shoppe.

Milkshakes, sanduíches, cebola frita, banana pie ice cream, máquina de pipoca e outros clássicos com direito a tolha xadrez. Se preferir peça seu refrigerante direto do balcão como nos quadros de Edward Hopper.

Aberto apenas para almoço e de seg – sex.

The Skylight Shoppe @ Maloney & Porcelli

37 E 50th St

212-750-0100