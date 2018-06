Lembrancinhas de NY

[galeria id=5744]

Quer levar um pouco de NY na mala mas fugir daqueles souvernirs comuns? Check it out:

T-shirts – Uma das lojas mais cools de NY lançou uma série de camisetas com alguns ícones queridos dos nova iorquinos: Maison Kitsune, 1170 Broadway @ 28th Str

iPhone case – Hellooo! The New York Public Library, 5th Ave @ 42nd Street

Guardanapo de papel – Perfeito para convidar os amigos e contar como foi a viagem na Big Apple. Museum of the City of New York , 1220 Fifth Avenue @103rd Street

NYC no saquinho – O skyline que a gente não esquece. MoMA . 53rd St entre 5th & 6th Aves.