Apesar dos iPads, Kindles, Nooks e afins algumas livrarias em NY ainda contam com um público fiel e resistem firme:

BOOKS OF WONDER

A melhor livraria de NY focada em literatura infantil. Um must para os pequenos que se divertem com os workshops, apresentações e outras atividades que acontecem durante o ano inteiro. E melhor, tem pop up store da Birdbath Bakery para completar o programa.

18 W 18th St

(212) 989-3270

STRAND BOOK STORE

Uma instituição em NY com seus milhares de livros a preço de banana.Edições raras e novas também fazem parte do inventário. Dá para passar uma tarde inteira lá dentro.

828 Broadway

(212) 473-1452

IDLEWILD BOOKS

Esta livraria é uma das nossas favoritas. Especializada em guias de viagem, dicionários e literatura mundial oferece até cursos de francês, espanhol e italiano. Se viajar é sua paixão, this is the place to go.

12 W 19th St

(212) 414-8888

Imagens: Books of Wonder, Strand, Idlewild