Lixão no MoMA

Em novembro o atrium do Museum of Modern Art vai se transformar numa grande “garage sale”. A artista Martha Rosler coletou cerca de 12.000 objetos e criou a instalação chamada adequadamente de Meta-Monumental Garage Sale. Visitantes poderão comprar os objetos expostos e a renda será doada para instituições de caridade. Detalhe: um fotógrafo de plantão documentará todas as transações realizadas neste período e as fotos serão postadas no site moma.org/garagesale com o título “Martha Rosler Made Me Buy” . O objetivo do evento segundo a artista é demonstrar como a sociedade vê o desejo de possuir algo material. Ah, é permitido barganhar!

17 – 30 novembro

MoMA

11 W 53rd Str (entre 5th & 6th Aves)

Imagem: MoMA