Meninos is your turn !

Louboutin for Men (http://eu.christianlouboutin.com) chegou em NY com uma loja liiiinda , totalmente diferente e com clima mix de look industrial com hip hop. A gente imagina o Jay Z escolhendo os vários modelos de tênis e sapatos.

No andar de cima um Tattoo Parlor, onde sua tatuagem é fotografada e bordada no sapato. Mais customizado impossível!

808 Washington Street (entre Gansevoort & Horatio) em pleno Meatpacking.