photo: NYPL Lunch Hour Brochure

Uma volta pelas ruas na hora do almoço e fica claro como esta parte do dia funciona para os nova iorquinos. A tribo que compra o hot dog ou sanduíche da esquina e sai comendo pela rua; os que quando o tempo permite, sentam nos bancos ou parques; a quantidade de delivery boys com suas bicicletas levando pedidos para os escritórios; os chamados “Power Lunches” onde negócios são fechados até os almoços das “Ladies Who Lunch” sempre impecáveis e super fashion nos restaurantes mais badalados da cidade.



Ficou interessado e quer ir mais a fundo? A NY Public Library da 5th Avenue está com uma exposição bem legal sobre o assunto.: Lunch Hour NYC. Aprenda sobre os hábitos e costumes da cidade, os menus, as comidas típicas (Bagel, Pretzel, Hot Dogs etc), os antigos food trucks e muito mais.

Na saída, aproveite e dê uma parada no Bryant Park (bem atrás da biblioteca ) e experimente um sanduíche do Wichcraft. Programa mais típico impossível!

NYPL @ Bryant Park

5th Avenue entre 40th & 42nd St

A exposição vai até fevereiro 2013