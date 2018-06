O The Mark Hotel no Upper East Side sabe como paparicar seus hóspedes. Um dos preferidos do mundo fashion (foi aqui que Marc Jacobs procurou abrigo durante o furacão Sandy) oferece pequenos mimos como macarons da Ladurée no quarto, serviço de personal shopper 24hrs com a não menos luxuosa Bergdorf Goodman, carrinhos de bebê McLaren customizados para as mamães in transit e café-da-manhã no quarto assinado por Jean Georges só para citar alguns. Agora mais uma novidade com a chegada da micro boutique da Assouline, conhecida por seus maravilhosos livros de arte, moda e decoração.

Luxo é pouco.

The Mark Hotel

25 East 77th Street

(212) 744-4300