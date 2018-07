Luxo Mirim

Mamães fashion atenção: o mercado de luxo vem investindo no segmento infantil com toda força. Giorgio Armani acaba de inaugurar a sua primeira boutique Armani Junior na sempre chic Madison Avenue. Cores mais sóbrias em blazers e vestidinhos para a meninada (de bebês até 16 anos) desfilar elegante em qualquer ocasião. Um pouco mais abaixo na mesma avenida, Lanvin criou um corner com alguns modelos de fazer inveja a qualquer editora de Vogue. E para quem sempre se encanta com as criações da Marni, na loja do Soho você acha uma mini coleção seguindo o mesmo estilo da de adulto com suas estampas gráficas e cores fortes. Em ambas as lojas as peças, apesar de limitadas, indicam que vem muito mais por aí.

Só não se iludam, os tamanhos são pequenos mas os preços são de gente grande!

Armani Junior

1223 Madison Ave @ 88th St

Lanvin

815 Madison Ave @ 68th St

Marni

161 Mercer Street (entre Houston & Prince St)

Imagens: NYLocal