Luxo: Hermès Festival Des Métiers

Quer saber porque uma bolsa Hermès custa tanto? Hermès Festival Des Métiers (http://lesailes.hermes.com) oferece ao público a oportunidade de ver de perto como esta Ferrari das bolsas é fabricada. O evento ainda conta com outras demonstrações como a criação dos famosos lenços de seda. Você sabia que são necessários 2 anos até o produto final? Do desenho do artista até o lenço pronto ! A exposição é itinerante e de NY segue para São Francisco e Houston.

583 Park Avenue e só até dia 9 setembro