Made in Detroit

A cidade de Detroit, que foi símbolo da indústria automobilística dos EUA, pediu falência. A maior quebra de um município na história do país. Mas um empreendedor traz esperança e acredita no futuro da cidade. Tom Kartsotis (leia-se Fossil) aposta tudo na sua nova companhia, Shinola, fabricando relógios, bicicletas e artigos em couro. Qualidade, tradição e design made in America. A loja em NY localizada em Tribeca está estalando de nova e com certeza é uma das mais bonitas da cidade. Mais de 200m2, pé direito alto e décor industrial (reparem no mapa mundi na parede) tem tudo a ver com a proposta da empresa. Na entrada uma filial do Smile Café e várias revistas e jornais para a visita ficar mais agradável ainda.

Se depender de estilo, Detroit sai do buraco rapidinho!

Shinola

177 Franklin Street

Imagens: NYLocal