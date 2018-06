[galeria id=6488]

Localizado no coração de Manhattan este pequeno parque cheio de charme tem sempre alguma novidade. Durante a primavera & verão serve como cenário para instalações/ obras de arte/esculturas incríveis. Este ano o artista escolhido foi Orly Genger. O projeto recebeu o nome de Red,Yellow and Blue e consiste em “muros” criados em cabos de plástico ,como se fosse um trabalho de tricô, pintados em (adivinha?) vermelho, amarelo e azul. Aproveite e curta a instalação saboreando o hamburger mais badalado da cidade, Shake Shack, que tem um kiosk permanente dentro do parque. Se a fila for longa, atravesse a rua e se perca dentro do Eataly, um empório gastronômico de deixar qualquer um tonto de tanta coisa gostosa!

Madison Square Park (Madison Ave @ 23rd St)

Orly Genger

Red,Yellow and Blue

até 8 setembro

Eataly

200 5th Ave (@ 24th Street)

(212) 229-2560

Imagens:NYLocal